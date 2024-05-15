Исследование «Работы.ру» и СБЕР ЕАПТЕКИ: 27% россиян не высыпаются из-за проблем на работе | 360°

Общество 15 мая 2024, 16:52 Исследование «Работы.ру» и СБЕР ЕАПТЕКИ: 27% россиян не высыпаются из-за проблем на работе

Читать 360 в

Почти каждый четвертый россиян (27%) рассказал, что не может выспаться из-за переживаний по поводу проблем на работе. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисами «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, написала «Газета.Ru».

Около 25% россиян заявили, что страдают недосыпами, поскольку берут работу на дом, еще 23% опрошенных не высыпаются из-за долгого просмотра фильмов и сериалов, сообщил сайт kp.ru.

Реклама

Отвечая на вопрос о методах борьбы с бессонницей, 26% респондентов указали на вечерние прогулки, еще 22% рассказали, что отказались от кофе во второй половине дня. Примерно 18% опрошенных не берут в руки гаджет перед сном, а 17% и вовсе принимают успокоительное.