Исследование «Работа.ру» и «Подработка»: продавцу пиротехники в Московском ТЦ предлагают зарплату 160 тыс рублей

Пиротехники, сотрудники проката горных лыж и стикеровщики елочных игрушек оказались в списке самых привлекательных предложений для подработки на новогодних праздниках. По данным сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которые есть в распоряжении RT , продавцу пиротехники в Московском ТЦ могут платить до 160 тысяч рублей.

Работа предполагает сменный график 2/2. Соискатель должен обладать хорошими коммуникативными навыками, грамотной речью, самостоятельностью, позитивным настроем, энергичностью и активной жизненной позицией.

Сотрудник проката горных лыж может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. В его обязанности будет входить подбор прокатного оборудования и поддержание его в рабочем состоянии.

Стикеровщику елочных игрушек доступен доход от 130 тысяч рублей. Он будет заниматься сборкой заказов с подарками и доставкой небольших заказов клиентам по удобным маршрутам.

Курьеру новогодних сладких наборов предлагают зарплату от 125 тысяч рублей за доставку заказов в удобном районе и уточнение деталей заказа с клиентами.