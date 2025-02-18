Согласно результатам, 54% родителей считают, что их дети испытывают наибольшие сложности с математикой (29%) и физикой (24%). Русский язык оказался на третьем месте по сложности (12%), опередив химию всего на 2%. Гуманитарные науки, такие как история, литература и иностранный язык, вызывают у учеников меньше затруднений.

Наиболее эффективным методом решения учебных проблем считаются занятия с репетитором. Самыми востребованными предметами для дополнительных занятий остаются математика (23%) и физика (18%), на третьем месте — изучение иностранного языка (16%). Также популярны занятия русским языком (13%) и химией (8%).