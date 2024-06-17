Исследование Pro-Vision Communications: более 46% россиян не любят лето из-за духоты и жары

Около 46% россиян рассказали, что не любят летнюю пору года из-за духоты и жары. В этот период они испытывают плохое самочувствие, перепады настроения и слабость. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками Pro-Vision Communications, написала «Газета.Ru» .

Так, еще 20% опрошенных не нравится лето из-за частых дождей и ливней, из-за которых нужно постоянно носить с собой зонт. Около 9% не в восторге от лета из-за пыли, а 8% не жалуют эту пору года по причине клещей, комаров и прочих насекомых.

Менее 1% россиян ненавидят лето из-за того, что им не удается взять отпуск на работе, а все выходные приходится проводить на грядках.