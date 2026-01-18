Исследование показало, что молодежь России чаще выбирает работу в крупных корпорациях
Молодежь России выбирает крупные корпорации и технологические компании для трудоустройства после завершения образования. Исследование Центра внутреннего мониторинга Высшей школы экономики выявило, что среди школьников, студентов и победителей олимпиад наибольшее предпочтение отдают работе в Сбербанке (57%). Далее в списке популярных работодателей идут Яндекс (51%), Т-банк (42%), Wildberries (37%), Ozon (35%) и VK (34%), написал сайт rostovgazeta.ru.
Среди факторов, влияющих на выбор места работы, молодежь выделяет не только размер заработной платы, но и комфортные условия труда, поддержку со стороны руководителей, значимость выполняемой работы и возможности профессионального роста. Данные исследования показывают, что современные выпускники ищут стабильные рабочие места с благоприятной рабочей атмосферой и возможностями карьерного роста.