Исследование «Пакет» от X5: каждый четвертый россиянин соблюдает Великий пост

В 2026 году Великий пост соблюдает примерно каждый четвертый россиянин, однако большинство не выдерживают всех ограничений до конца. Исследование, проведенное сервисом «Пакет» от X5 и опубликованное Life.ru , показало, что лишь около 10% опрошенных строго следуют всем правилам, в то время как почти половина придерживается мягкого варианта, частично ограничивая себя. Многие используют этот период для отказа от вредных привычек, таких как курение и алкоголь.

Эксперты отмечают, что основная причина срывов кроется не в слабости характера, а в современном ритме жизни. Занятость на работе, сложности с планированием питания и нехватка подходящих продуктов часто становятся препятствием для соблюдения поста.

Согласно опросу, почти половина респондентов не справляется из-за нехватки силы воли, другие — из-за плотного графика, праздников или трудностей с поиском постной еды. Наиболее тяжело людям дается отказ от мяса и птицы, сладостей и молочных продуктов. Эти ограничения вызывают наибольший дискомфорт у тех, кто решил поститься.