Исследование «О'Кей»: в июне спрос покупателей на пляжные шорты упал на 95%

Необычно холодная погода в июне 2025 года привела к тому, что россияне пересмотрели свои планы на лето, включая покупки продуктов и одежды. Представители сети гипермаркетов «О'Кей» поделились с Life наблюдениями о том, что вместо проведения времени на природе люди предпочли просмотр сериалов и походы по торговым центрам.

«В июне продажи традиционных летних товаров заметно снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года: мороженого — на 19%, прохладительных напитков — на 14%, холодных закусок — на 6%. Зато вырос интерес к сытным блюдам, которые обычно покупают осенью или зимой. Например, продажи борща выросли на 9%, салата "Сельдь под шубой" — на 5%, а "Цезаря с пармезаном" — на 10%», — отметили аналитики.

Одежда также подверглась переосмыслению: вместо легких летних вещей покупатели выбирали более теплые — джемперы, куртки, жилеты, шапки и шарфы. Спрос на пляжные шорты упал на 95%, а на купальники — на 61%.

Особенно заметно снижение интереса к летним товарам в Центральной России, где июнь был особенно холодным. Покупки велосипедов снизились на 74%, надувных бассейнов — на 64%, самокатов — на 38%. Однако россияне не отказались от отдыха, а адаптировали его к условиям: вырос спрос на настольный теннис (на 55%) и товары для туризма, такие как газовые горелки (на 37%). Снаряжение для плавания в крытых бассейнах продемонстрировало рекордный рост — 117%.

Многие воспринимают плохую погоду как шанс провести время дома. Так, 37% опрошенных признались, что в холодные вечера с удовольствием смотрят фильмы и сериалы, 25% проводят больше времени с семьей, а 17% уезжают на дачу. Еще 9% респондентов предпочитают прогулки по торговым центрам, а 8% занимаются творчеством. При этом 30% опрошенных россиян отмечают, что погода не влияет на их образ жизни. В то же время 17% стали реже выходить из дома, а 10% признались, что отказались от поездок к водоемам.