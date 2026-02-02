Исследование «О’КЕЙ»: мужчины на 18% чаще стали покупать косметику

Согласно исследованию сети гипермаркетов «О’КЕЙ», в 2025 году мужчины стали на 18% чаще покупать косметику по сравнению с 2024 годом. Об этом написала «Москва 24».

Отчет показывает, что в сегменте мужской косметики растет спрос на не базовые средства, а нишевые позиции: сыворотки против выпадения волос, патчи от темных кругов под глазами и антивозрастные флюиды.

На российском рынке уверенно укрепляет свои позиции азиатская косметика. Наиболее популярной категорией стали маски-саше — их доля составила 59,4% от общего объема продаж в сегменте. Также востребованными оказались средства по уходу за лицом и товары для путешествий с долей 8,5% и 5,1% соответственно.

С начала 2025 года увеличился спрос на шампуни — на 32,9%, а на кондиционеры, бальзамы и ополаскиватели — на 35,2%. Наибольшей популярностью пользуются средства для интенсивного увлажнения — их выбрали более 62% участников опроса.