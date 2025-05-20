Исследование: молодежь в возрасте от 18 до 24 лет оказалась наиболее осведомленной в ИИ

Аналитическое агентство Vox Populi представило итоги опроса об отношении россиян к искусственному интеллекту. Исследование выявило степень осведомленности населения о технологиях ИИ, частоту их использования и существующие опасения, написал «ФедералПресс» .

Согласно результатам, 95% россиян имеют представление об ИИ. При этом 54% хорошо понимают, что это такое, с небольшим перевесом в 7% в пользу мужчин (58%) по сравнению с женщинами (51%). Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет оказалась наиболее осведомленной (81%), в то время как среди пожилых людей (65+) доля уверенных составляет 45%, что подчеркивает возрастной разрыв в цифровой грамотности.

Аналитики также выяснили, что 66% россиян знают о работе ИИ поверхностно, а 25% — глубоко (преимущественно молодежь 18–24 лет). С возрастом понимание снижается: среди людей старше 65 лет уверены только 17%.

Данные опроса показывают, что ИИ стал неотъемлемой частью жизни: 57% россиян используют онлайн-переводчики, 50% — голосовых ассистентов, 42% — чат-ботов. Молодежь особенно активно применяет передовые технологии: 61% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет используют чат-боты, 52% — генераторы изображений, 62% — генераторы текста.