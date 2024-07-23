Исследование Maximum Education: школьников больше всего привлекает сфера культуры и искусства

Более 37% российских школьников признались, что больше всего их привлекает сфера культуры и искусства. Об этом сообщила «Газета.ru»со ссылкой на результаты исследования компании Maximum Education.

На втором месте по популярности оказалась сфера медицины и здравоохранения (почти 27%), замыкает тройку лидеров сфера IT (10%). Около 6% школьников выбрали экономическую деятельность или спорт, по 3% — туризм, госслужбу, предпринимательство и юриспруденцию.

При этом 67% старшеклассников отметили, что не могут определиться с профессией по разным причинам.

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте