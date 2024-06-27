Исследование «Мармакс»: около 70% жителей России хотят иметь в собственности загородную недвижимость

Около 70% россиян рассказали, что хотели бы иметь в собственности загородную недвижимость. Еще 50% опрошенных отметили, что приобретают такой формат недвижимости с целью постоянного проживания. Об этом говорится в исследовании, проведенном девелоперской компанией «Мармакс», написала «Газета.Ru» .

Большинство россиян считают, что для покупки загородной недвижимости им в среднем понадобится восемь миллионов рублей. В 40% случаев покупатели используют программу с государственной поддержкой под 8%. Еще в 30% случаев респонденты прибегают к семейной ипотеке под 6% и программе для IT-специалистов под 5%.

Как сообщил сайт kp.ru, среди важных характеристик при покупке загородного жилья опрошенные выделяют благоустройство поселка, асфальтированные подъезды, освещение, близость социальной и развлекательной инфраструктуры.