Исследование KP.RU: большинство россиян не ждут распродаж, чтобы совершить покупку

Несмотря на заманчивые предложения магазинов в период распродаж, многие россияне настроены скептически и не верят в честность акций. Это показало исследование, проведенное сайтом KP.RU .

Только 3% опрошенных заявили, что совершают покупки исключительно во время распродаж. Они убеждены, что первоначальные цены слишком завышены и практически любой товар можно приобрести со скидкой 50–70%.

Еще 41% респондентов признались, что не всегда удается дождаться распродаж, но иногда они покупают товары со скидкой или по акции. Если товар нужен срочно, то ждать не приходится, однако при крупных или несрочных покупках они готовы понаблюдать за ценой.

А вот 55% участников опроса сообщили, что никогда не ждут распродаж и покупают товары по мере необходимости. Они не пользуются акциями, скидками или программами лояльности.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,1 тысячи человек.