Исследование KP.RU: 70% россиян признались, что всегда завтракают

Ученые из Китая установили, что игнорирование завтрака может быть опасно для здоровья: это грозит проблемами с сердцем, сахарным диабетом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В то же время в России, согласно опросу сайта KP.RU , большинство людей регулярно завтракают.

Так, 70% опрошенных сообщили, что всегда завтракают, даже если торопятся или не голодны. Один из участников опроса отметил: «Всегда придерживаюсь режима питания. Завтракать, обедать и ужинать надо обязательно, никогда не пропускаю приемы пищи».

Некоторые респонденты добавляют, что едят завтрак не сразу после пробуждения, а через час или два. Опрос также показал, что 13% опрошенных завтракают не всегда, а 16% вообще никогда не завтракают. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,1 тысячи человек.