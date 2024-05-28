Исследование hh.ru: средняя зарплата SEO-оптимизаторов за год выросла на 15 тысяч рублей

В 2024 году спрос на SEO-оптимизаторов, которые занимаются внешней и внутренней оптимизацией сайта, вырос на 31%. Их средняя зарплата увеличилась на 15 тысяч рублей и составила 75 тысяч, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового ресурса hh.ru.

Наиболее высокую зарплату специалистам предлагают в телеком-отрасли — сразу 200 тысяч рублей в месяц. Около 100 тысяч готовы платить SEO-оптимизаторам компании, оказывающие услуги для бизнеса, и организации из отрасли «Промышленное оборудование».

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты предлагают в Самарской и Свердловской областях.