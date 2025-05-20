Исследование hh.ru: средняя зарплата фармацевтов в России достигла 68,1 тыс. рублей

Рекрутинговый сервис hh.ru сообщил, что средняя предлагаемая зарплата фармацевтов-провизоров в России в начале 2025 года достигла 68,1 тысячи рублей. Это на 6,5 тысячи рублей больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, написала «Газета.ru» .

Наиболее высокие зарплаты для фармацевтов предлагаются в следующих регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ (98,5 тысячи рублей), Москва (91,3 тысячи рублей), Московская область (87 тысяч рублей), Мурманская область (85 тысяч рублей), Хабаровский край (80 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (71,3 тысячи рублей).

За первые четыре месяца 2025 года в России было опубликовано более 17,2 тысячи вакансий для фармацевтов-провизоров.

Согласно совместному исследованию СберАналитики и «Работы.ру», средняя зарплата россиян в первом квартале 2025 года достигла нового максимума, превысив 91 тысячу рублей (+15,5% за год).