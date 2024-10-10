Исследование hh.ru: пекарь, продавец и слесарь вошли в топ-10 дефицитных профессий Петербурга

Продавцы, кассиры, автослесари и повара вошли в топ-10 дефицитных профессий Петербурга. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы hh.ru, написала Neva.Today .

Работодателям города на Неве не хватает уборщиков, токарей, сантехников и дворников. Например, последним предлагают заработную плату в размере 45 тысяч рублей.

В рейтинге дефицитных профессий также оказались мерчандайзер, фармацевт и парикмахер.