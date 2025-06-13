Исследование hh.ru: Югра лидирует по доходам педагогов на Урале

В Уральском федеральном округе наблюдается интересное явление: уровень финансовых ожиданий учителей разнится в зависимости от региона. Педагоги из Югры демонстрируют более высокие запросы к потенциальному работодателю, в то время как их коллеги из других областей УрФО проявляют умеренность в своих требованиях. Об этом сообщил сайт muksun.fm, ссылаясь на исследование сервиса hh.ru.
Примечательно, что Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа не испытывают кадрового голода среди учителей, в отличие от соседних регионов.
Например, в Свердловской области спрос на педагогов весьма высок — на нее приходится 47% вакансий от общего числа, а Тюменская область занимает 17%.
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