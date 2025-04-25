Исследование hh.ru: 84% петербургских подростков хотят найти работу ради карманных денег

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru исследовали резюме молодых соискателей из Санкт-Петербурга в возрасте 14–18 лет. Более 18 тысяч подростков обновили свои резюме, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Специалисты выяснили, что петербургские юноши и девушки активно ищут работу в сфере обслуживания, где 16% резюме принадлежат молодым соискателям. Сфера продаж на втором месте, здесь юные кандидаты оставили 15% резюме. Рабочие профессии замыкают тройку лидеров с 14% резюме от соискателей указанного возраста.

Транспорт и логистика оказались также интересны подросткам — 13% резюме размещены в этом секторе. Общепит и гостиничный бизнес тоже попали в зону внимания молодежи, получив 11% резюме юных соискателей.

Исследование показало, что 84% подростков хотят найти работу для получения карманных денег. При этом 40% соискателей столкнулись с нежеланием работодателей нанимать несовершеннолетних. Средний желаемый заработок среди подростков составил 36,5 тысячи рублей, хотя большинство вакансий для этой возрастной группы предлагают зарплату не более 29 тысяч рублей.

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