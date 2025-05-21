Исследование Guitardo: 65% россиян признались, что поют, оставаясь наедине с собой

Так, 60% опрошенных подчеркнули, что старые композиции вызывают у них сильные эмоции: тепло и ностальгию, радость и легкую грусть. Также респонденты до сих пор помнят песни, ставшие частью их личной истории. Среди лидеров — хиты начала 2000-х: «Нас не догонят» (t.A.T.u.) — 54%, «Тополиный пух» («Иванушки International») — 50%, «Крошка моя» («Руки Вверх!»).

Эти треки стали символами эпохи, когда формировались не только музыкальные вкусы, но и первые чувства. Часто вспоминают и «Знаешь ли ты» певицы МакSим — ее назвали 36% опрошенных. Для 40% важной музыкальной вехой остается поп-музыка начала 2000-х, звучавшая по «Муз-ТВ» и MTV.

Около 65% россиян признались, что поют, оставаясь наедине с собой. Еще 23% играют на музыкальных инструментах, а 11% практикуют медитативные музыкальные техники. Каждый третий мечтает научиться играть или петь — не ради сцены, а чтобы лучше выразить себя и быть услышанным.