Исследование DentalData: молодое поколение выбирает стоматолога онлайн

Зумеры и поколение альфа формируют новые тенденции в сфере стоматологических услуг. Согласно данным DentalData, 95% молодых пациентов выбирают клинику, опираясь на онлайн-отзывы, и предпочитают записываться через интернет, а не по телефону. Об этом написало издание Ferra.ru .

Кроме того, молодое поколение более внимательно относится к профилактике: 63% регулярно посещают стоматолога для осмотра, что выше среднего показателя по стране (50%). И только 16% молодых людей выражают недовольство состоянием своих зубов, тогда как средний показатель по стране составляет 25%.

Основатель федеральной сети стоматологических клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев подчеркнул важную тенденцию в поведении молодых пациентов. Современные пациенты, особенно молодые люди, формируют устойчивый спрос на удобные, качественные и прозрачные медицинские услуги.