Исследование «Чек Индекс»: в Москве число покупок кондиционеров выросло на 138% с конца июня
Аналитики ресурса «Чек Индекс» выяснили, что, начиная с 24 июня, в Москве число покупок кондиционеров выросло на 138% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом написала «Москва 24».
По словам специалистов, на высокий спрос повлияла жаркая погода в столице. Россияне проявляют повышенный интерес к технике китайских брендов и собственных торговых марок ретейлеров.
В этом году цена на кондиционеры в среднем составляет 35 310 рублей, что на 17% выше, чем годом ранее, сообщили аналитики.
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