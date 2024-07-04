Исследование «Чек Индекс»: в Москве число покупок кондиционеров выросло на 138% с конца июня

Аналитики ресурса «Чек Индекс» выяснили, что, начиная с 24 июня, в Москве число покупок кондиционеров выросло на 138% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом написала «Москва 24».

По словам специалистов, на высокий спрос повлияла жаркая погода в столице. Россияне проявляют повышенный интерес к технике китайских брендов и собственных торговых марок ретейлеров.

В этом году цена на кондиционеры в среднем составляет 35 310 рублей, что на 17% выше, чем годом ранее, сообщили аналитики.

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