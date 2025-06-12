Исследование: более 60% россиян ездят на дачу ради отдыха и приготовления шашлыков

Более 60% граждан России отправляются на дачу ради отдыха и приготовления шашлыков. Об этом говорится в исследовании, проведенном одной из сетей гипермаркетов, сообщила «Москва 24» .

Специалисты отмечают, что из-за прохладной весны спрос на товары для дачи и барбекю сдвинулся с начала мая на июнь. Однако с наступлением тепла интерес к таким товарам увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, написал MK.RU.

Эксперты говорят, что этим летом россияне стали активнее приобретать товары для отдыха отечественного производства, включая мангалы, грили и качели.

Согласно опросу, 32% участников считают дачу местом для отдыха, где можно насладиться тишиной и покоем вдали от городской суеты. Для 11% опрошенных дача — это семейная традиция, связанная с детством. 9% видят в даче возможность заняться физическим трудом и отвлечься от офисной рутины.

При этом 7% респондентов признались, что ездят на дачу по привычке, полагая, что там больше работы, чем отдыха. Еще 6% не любят загородную жизнь, но отправляются на дачу по просьбе родственников.