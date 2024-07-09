Сегодня 19:21 Исследование АТОЛ: более 44% россиян предпочитают пломбир из всех видов мороженого
Аналитики АТОЛ в результате исследования выяснили, что более 44% россиян из всех видов мороженого предпочитают пломбир. Об этом написала
«Газета.Ru».
Около 17% сделали выбор в пользу ванильного мороженого, более 15% рассказали, что предпочитают шоколадное, еще 15% выбрали крем-брюле. Лишь 1,4% опрошенных отметили, что больше всего любят фруктовое мороженое.
В среднем россияне готовы тратить на мороженое до 95 рублей, говорится в исследовании.
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