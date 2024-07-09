Исследование АТОЛ: более 44% россиян предпочитают пломбир из всех видов мороженого

Аналитики АТОЛ в результате исследования выяснили, что более 44% россиян из всех видов мороженого предпочитают пломбир. Об этом написала «Газета.Ru».

Около 17% сделали выбор в пользу ванильного мороженого, более 15% рассказали, что предпочитают шоколадное, еще 15% выбрали крем-брюле. Лишь 1,4% опрошенных отметили, что больше всего любят фруктовое мороженое.

В среднем россияне готовы тратить на мороженое до 95 рублей, говорится в исследовании.

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте