Исследование: 42% соискателей в России ценят возможность работать по гибкому графику

Специалисты сервиса по подбору персонала поделились основными тенденциями на рынке труда. По данным «АБН24» , в начале 2025 года активность соискателей выросла на 19%, что говорит о быстром развитии сферы трудоустройства.

Одна из заметных тенденций — автоматизация процесса подбора кадров. Так, 5% организаций начали применять искусственный интеллект для работы с откликами и отбора резюме. Среди них — использование чат-ботов, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, вырос интерес к гибким условиям труда, таким как удаленная работа и сменный график. Опрос показал, что 42% соискателей ценят возможность работать по гибкому графику, а 73% обращают внимание на уровень зарплаты. Сотрудники также хотят социальных гарантий, например, премий за стаж и медицинской страховки.

По мнению экспертов, компании должны предлагать выгодные условия и заботиться о кандидатах на всех этапах найма. После приема на работу фокус делается на развитии сотрудников, маркетинговом подходе в найме и внедрении альтернативных форматов работы.