IR-эксперт Воронин предупредил о потенциальной опасности сообщений с открытками на 8 Марта

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал RT , как мошенники могут использовать тематику 8 Марта для своих целей.

По словам специалиста, одна из схем — создание поддельных сайтов интернет-магазинов, где покупателей просят перевести деньги на карту, не отправив при этом товар.

Воронин предупредил, что мошенники рассылают поздравительные открытки в виде файла с расширением .apk. Этот файл может заразить устройство и дать злоумышленникам доступ к перехвату СМС и push-уведомлений.

Также киберэксперт отметил, что мошенники могут появляться на сайтах знакомств и просить финансовую помощь после нескольких дней общения.