Ипотечный брокер Ракута назвал минусы дома, из-за которых можно требовать снижения цены

Интерес к загородной недвижимости в России активизировался раньше обычного. Рынок переориентируется на загородные объекты, как только сходит снег. И хотя сезон еще не достиг пика, есть возможность найти хорошие предложения по умеренным ценам. Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал ОТР , что важную роль играет возможность приобретения загородной недвижимости в семейную ипотеку.

«Немаловажную роль у нас играет возможность приобретения загородной недвижимости в семейную ипотеку. Она разделяется на несколько категорий: можно самостоятельно построить загородный дом с привлечением подрядчика либо купить уже готовый дом от аккредитованного подрядчика».

По мнению владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, рынок загородной недвижимости стал более сбалансированным: увеличилась себестоимость строительства и цены, но одновременно выросли и сроки продажи объектов. Это дает покупателям больше времени на обдуманный выбор и переговоры по цене.

Цены на загородную недвижимость продолжают расти. По словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, стоимость домов даже в ближнем Подмосковье начинается от четырех-пяти миллионов рублей, если речь идет о СНТ.

Разброс цен на загородную недвижимость по России довольно большой. Стоимость зависит от региона, района, транспортной доступности, наличия или отсутствия коммуникаций, круглогодичного подъезда, состояния участка и постройки.

«Самые доступные предложения — это небольшие каркасные летние домики 1960–1980-х годов постройки на территории садовых товариществ», — отметила директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко. Такие предложения в регионах можно найти по цене от 400–500 тысяч рублей и даже ниже.

При осмотре объекта весной важно обратить внимание на участок, так как после зимы можно увидеть, насколько сильно подтапливается земля. Подтапливаемость будет крайне важна, потому что если участок неправильной формы, заболоченный, то это будут вечные ежегодные проблемы, которые потребуют дополнительных финансовых затрат для того, чтобы сделать дренаж и так далее.