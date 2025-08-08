Инженеры и архитекторы в плюсе. Какие строительные специальности стали оплачиваться лучше

Практически по всем строительным специальностям и во всех регионах в 2025 году отмечается рост медианной зарплаты. Анализ рынка в преддверии Дня строителя провела группа «Самолет» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и агентством маркетинговых исследований ORO.

Исследования показали, что 80% специалистов в сфере девелопмента довольны своей работой, 85% сотрудников считают свою работу престижной, 86% — прибыльной и 90% находят ее полезной для общества. Почти половина специалистов готова рекомендовать свое место работы.

Чьи зарплаты больше всего выросли

Самый сильный скачок в размере заработной платы произошел у инженеров и специалистов технического надзора, они стали получать на 25% больше, 125 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей. На втором месте — архитекторы, их зарплата прибавила 19% и выросла с 99 тысяч до 119 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают инженеры производственно-технического отдела (ПТО), их оклад стал выше на 18%, зарплата поднялась со 106 тысяч до 126 тысяч рублей.

Самые высокооплачиваемые должности в строительстве

Самыми высокооплачиваемыми должностями остаются директора по строительству с зарплатой в 200 тысяч рублей, начальники строительного участка (почти 179 тысяч рублей) и менеджер по продажам недвижимости с зарплатой в 177 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что именно управленцы в строительной отрасли зачастую завышают планку ожиданий. Недооценивают себя архитекторы. Наиболее реалистичны ожидания у инженеров ПТО и строительного контроля.

Какие регионы больше платят

Самая высокая зарплата на идентичных должностях у работников Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюменской области и Пермского края.

Самой востребованной специальностью в строительстве в Москве считается инженер и специалист-конструктор.