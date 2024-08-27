Инженер Шумилов рассказал, что будущим работникам информационной безопасности понадобятся софт-скиллы

Инженер по информационной безопасности R-Vision Сергей Шумилов в беседе с «Газетой.Ru» дал совет абитуриентам, которые в будущем станут работникам по информационной безопасности.

По словам эксперта, учащимся следует развивать софт-скиллы. Специалисты в области информационной безопасности должны уметь сотрудничать с другими специалистами, обмениваться информацией и координировать действия в случае возникновения кибератак.

Шумилов также добавил, что ключевым навыком в этой профессии являются аналитические способности, которые помогают выявлять потенциальные угрозы и уязвимости.

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