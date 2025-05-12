Инженер Придворов спрогнозировал подорожание курьерских услуг летом 2025 года

Инженер-конструктор Антон Придворов рассказал в беседе с News.ru , что летом 2025 года стоимость доставки товаров и услуг курьеров может вырасти на 10–25%.

По мнению эксперта, соответствующая ситуация станет следствием удорожания логистических операций.

«Причины — дорогая логистика: стоимость стикеровки может вырасти до 16 рублей за единицу, хранение паллет — до 45 рублей за погонный метр в сутки, а механизированные разгрузочные работы — до 250 рублей за паллето-место», — пояснил специалист.

Кроме того, Придворов отметил, что сохраняется дефицит курьеров, особенно в час пик и регионах. Компании вынуждены увеличивать оплату сотрудникам или задерживать сроки доставки. Это также может повлиять на конечную цену для потребителя.