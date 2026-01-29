Инженер Пляшешник указал на риски поломки кондиционера при использовании зимой

При низких температурах есть риск повреждения кондиционера, если не соблюдать определенные условия эксплуатации. Об этом сообщил инженер Павел Пляшешник в беседе с Life.ru .

По его словам, без «зимнего комплекта» (подогрева картера компрессора и дренажной трубки, регулятора давления конденсации) сплит-система может сломаться из-за образования льда и утечки воды.

«Установка „зимнего комплекта“ <…> позволяет технике работать на охлаждение уже при отрицательных уличных температурах», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что современные сплит-системы работают как тепловой насос, перекачивая тепло с улицы в помещение, и могут обогревать помещение лучше обычных электрообогревателей.