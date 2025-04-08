Инженер Пестов: частая очистка увеличит срок службы пластиковых изделий для сада
Николай Пестов, главный инженер-технолог компании «Цикл», поделился с «Известиями» рекомендациями по уходу за пластиковыми садовыми инструментами, чтобы те служили долгие годы и сохраняли свою эффективность.
По словам эксперта, ключ к длительной эксплуатации пластиковых изделий лежит в правильном выборе материала, надлежащем уходе и соблюдении условий хранения.
«Хороший пластик должен быть прочным и устойчивым к воздействию внешней среды: ультрафиолетового излучения, перепадам температур и механическим повреждениям. Например, полиэтилен низкого давления», — отметил специалист.
Он также обратил внимание на необходимость регулярной очистки предметов. Он посоветовал протирать изделия мягкой тканью или губкой с использованием нейтрального моющего средства, избегая агрессивных чистящих средств, которые могут повредить поверхность.
Чтобы предотвратить повреждение пластиковых инструментов зимой, следует хранить их в помещении или защищать от воздействия холода. Контакт с низкими температурами, снегом и льдом может привести к трещинам и другим повреждениям, пояснил Пестов.