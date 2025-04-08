Инженер Пестов: частая очистка увеличит срок службы пластиковых изделий для сада

Николай Пестов, главный инженер-технолог компании «Цикл», поделился с « Известиями » рекомендациями по уходу за пластиковыми садовыми инструментами, чтобы те служили долгие годы и сохраняли свою эффективность.

По словам эксперта, ключ к длительной эксплуатации пластиковых изделий лежит в правильном выборе материала, надлежащем уходе и соблюдении условий хранения.

«Хороший пластик должен быть прочным и устойчивым к воздействию внешней среды: ультрафиолетового излучения, перепадам температур и механическим повреждениям. Например, полиэтилен низкого давления», — отметил специалист.

Он также обратил внимание на необходимость регулярной очистки предметов. Он посоветовал протирать изделия мягкой тканью или губкой с использованием нейтрального моющего средства, избегая агрессивных чистящих средств, которые могут повредить поверхность.

Чтобы предотвратить повреждение пластиковых инструментов зимой, следует хранить их в помещении или защищать от воздействия холода. Контакт с низкими температурами, снегом и льдом может привести к трещинам и другим повреждениям, пояснил Пестов.