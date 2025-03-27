Инженер-технолог Павел Кокарев посоветовал принимать во внимание сезонные колебания цен на материалы и услуги при строительстве жилья. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, стоимость строительных материалов подвержена значительным изменениям в зависимости от времени года. Например, цена на газобетон уже увеличилась на 10,2% и, вероятно, вырастет на 14–15% ко второй половине лета.

«Самые дорогие месяцы для строительства — лето, особенно июль и август. Зимой же часть материалов можно приобрести дешевле из-за низкого спроса», — заявил специалист.

Он добавил, что особенно ощутимый скачок цен происходит на цемент, кирпич и строительные блоки. Весной наблюдается удорожание бетона и услуг по заливке фундаментов, а летом повышаются цены на пиломатериалы, арматуру и работу строительных бригад.