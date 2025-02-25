Инвестор Сидоров: падение курса доллара связано с повышением спроса на рубль

Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в беседе с RT объяснил, почему внебиржевой курс американской валюты опустился ниже 85 рублей. Это произошло впервые с 30 августа 2024 года.

По мнению эксперта, падение курса может быть связано с внутренними экономическими факторами, такими как повышение спроса на рубль из-за внешнеэкономической ситуации, а также с действиями Центрального банка России. Однако такой курс, вероятно, будет временным, поскольку оптимальным для российской экономики и бюджета является курс около 90 рублей за доллар.

Инвестор подчеркнул важность поддержания обменного курса на уровне, который обеспечит сбалансированный бюджет и не приведет к потерям для экспортеров. Дальнейшее поведение рубля будет зависеть от ряда факторов, включая действия Центробанка и внешнеэкономическую ситуацию, заключил эксперт.