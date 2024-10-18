Инвестор Петрова предупредила, что работающий пенсионер лишается социальной надбавки

Пенсионеры, желающие подрабатывать, должны учитывать несколько важных аспектов, которые могут привести к финансовым потерям. Об этом aif.ru рассказала предприниматель, инвестор и эксперт в области семейного капитала Светлана Петрова.

Она объяснила, что работающие пенсионеры теряют право на социальную надбавку. Она предоставляется только тем, кто не работает и чья пенсия ниже прожиточного минимума, установленного для каждого региона.

Кроме того, работающие пенсионеры могут лишиться социальных выплат по инвалидности, потере кормильца и даже пенсии, назначенной в связи с недостаточным трудовым стажем или баллами.

Светлана Петрова также акцентировала внимание на том, что пенсионеры, имеющие 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве, могут потерять дополнительную выплату, так как она предоставляется исключительно неработающим, добавило «ФедералПресс».