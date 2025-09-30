Инвестор Лехто призвала не покупать жилье в объектах, которые сдали через суд

Специалист отметила, что на агрегаторах часто появляются фейковые объявления о продаже жилья по заниженной цене от агентств, которые не имеют своего маркетингового ресурса и денег на рекламу. Это привлекает потенциальных покупателей, но может привести их к недобросовестным агентам.

При покупке курортной недвижимости, например в Сочи, важно обращать внимание на место строительства объекта. Не стоит приобретать жилье, построенное без разрешения на строительство и сданное через суд, так как любое судебное решение может быть возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Лехто рекомендовала проверять репутацию застройщика, его объекты и задержки по сдаче недвижимости. Договор долевого участия следует подписывать только с регистрацией в Росреестре, а объект должен быть с эскроу-счетом, который используется для защиты денежных средств дольщиков при покупке жилья в новостройках.