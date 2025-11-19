Инвестор Байдин указал на увеличение числа криминальных схем вокруг крипторынка

Независимый криптоинвестор Михаил Байдин указал на рост криминальных схем в сфере криптовалют. Об этом сообщил « Деловой Петербург ».

По словам эксперта, P2p-платежи получили широкое распространение, и при переводе денег частному лицу существует риск случайного финансирования организаций или лиц, причастных к мошенничеству.

«Очень много операций идет через дропов, любая сумма делится на большое количество платежей», — отметил Байдин.

Главный технологический специалист «Лаборатории Касперского» Александр Гостев также предупредил, что киберпреступники начали целенаправленно собирать информацию о владельцах криптовалют. Они используют данные, полученные из KYC-сервисов и социальных сетей, добавили «Известия».