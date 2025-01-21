Инвестиционный эксперт Кузнецова: семейный инструмент сбережений будет успешен

Сейчас в России работают две программы долгосрочного инвестирования — индивидуальный инвестиционный счет и программа долгосрочных сбережений. С 2025 года к ним присоединится негосударственное пенсионное обеспечение. Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе с «Мир 24» прокомментировала возможное появление нового финансового инструмента для семейных накоплений с налоговыми льготами до одного миллиона рублей в год.

Она предположила, что этот новый механизм будет объединять в себе черты уже существующих программ — ИИС, программы долгосрочных сбережений и НПО. Однако, учитывая уникальность предлагаемого инструмента, Министерство финансов, вероятно, займется разработкой совершенно нового механизма, включающего налоговые льготы, возможность накопления и приумножения капитала, а также сохранение финансовых ресурсов семьи.

Кузнецова уверена, что такой инструмент будет востребован российскими семьями, если включить в него налоговые вычеты до одного миллиона рублей, а также сохранить и увеличить семейный капитал.