Инвестэксперт Рахманов: спрос на «золотую карту» США будет среди жителей КНР

Эксперт по инвестиционному гражданству, ВНЖ, миграции и личным финансам Ленар Рахманов рассказал RT об особенностях новой программы «золотая карта» в США.

Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск программы «золотой карты». Это будет прямой путь к гражданству США, а не просто вид на жительство, как в случае с green card. При текущих программах для получения паспорта необходимо сначала получить ВНЖ и ждать около 10 лет.

Рахманов считает, что спрос на новую программу будет высоким среди претендентов из Индии, Китая и стран арабского мира.

Эксперт отметил, что даже если США продадут 10 тысяч таких карт, они получат внушительную сумму в размере 50 миллиардов долларов. Однако стоит учесть, что gold card станет одной из самых дорогих программ такого рода в мире.