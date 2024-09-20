«Интернет-розыск»: у iPhone с IOS 18 могут не работать видеозвонки и вибрация

Пользователи iPhone, обновившие операционную систему до IOS 18, столкнулись с проблемами. Подробнее рассказал директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с « Известиями ».

По словам эксперта, с новой ОС устройства перегреваются и быстро разряжаются. Кроме того, порой не работают отдельные модули: видеозвонки, перезагрузка, вибрация.

Специалист также отметил, что при обновлении могли быть отключены гаджеты с неоригинальными запчастями. Это связано с появлением соответствующей функции запрета.