«Интернет-розыск»: у iPhone с IOS 18 могут не работать видеозвонки и вибрация
Пользователи iPhone, обновившие операционную систему до IOS 18, столкнулись с проблемами. Подробнее рассказал директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, с новой ОС устройства перегреваются и быстро разряжаются. Кроме того, порой не работают отдельные модули: видеозвонки, перезагрузка, вибрация.
Специалист также отметил, что при обновлении могли быть отключены гаджеты с неоригинальными запчастями. Это связано с появлением соответствующей функции запрета.
Глава Лысенков: в 2025 году в Бронницах построят ФОК и пристройку к школе
«Безжалостная война против человека». Пушков — о взрывах гаджетов в Ливане
Людей экстренно эвакуировали из здания РУДН
Часть Польши предложили передать под мандат ООН
Еще 220 семей переедут из аварийных квартир в новый дом в Некрасовском поселке
Житель Южноуральска организовал подпольную нарколабораторию на даче у бабушки
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте