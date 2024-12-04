Инструктор Потапенко: мотоцикл можно переправить на юг России с помощью поезда

Во многих регионах России закончился мотосезон, однако на юге страны сохраняется благоприятная погода для данного вида спорта. Как переправить технику в другой субъект, рассказал основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy и сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко в беседе с « Известиями ».

По его словам, один из способов транспортировки на большие расстояния — доставка на поезде. Если говорить о перевозке из Москвы в Сочи, то подойдет Курский вокзал.

«Вам необходимо туда приехать, оформить документы, оставить мотоцикл в месте погрузки, при желании проверить процесс и через день забрать технику на терминале вокзала в городе Адлер», — пояснил эксперт.

Данный вариант он назвал самым быстрым, удобным и экономичным. Так, услуги доставки до Адлера обойдутся в 13 тысяч рублей.