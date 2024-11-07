Тренировки на улице в холодное время года будут проходить более продуктивно, если заранее правильно подобрать одежду. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал инструктор по фитнесу Евгений Куликов.

Во время уличных тренировок сперва замерзают конечности, поэтому важно брать с собой перчатки. В качестве головного убора лучше отдать предпочтение спортивной шапке или же повязке. Леггинсы для занятий стоит выбирать с флисом. Такой материал, по словам Куликова, создает дополнительное утепление ногам.

В качестве верхней одежды подойдет спортивная куртка или жилет, главное, чтобы в такой одежде было удобно двигаться. Что касается кроссовок, лучше присмотреться к тем, что имеют водоотталкивающее покрытие, добавил инструктор.