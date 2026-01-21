Инструктор Ермаков указал на необходимость введения стандартов в сфере айс-флоатинга

Айс-флоатинг, или плавание в ледяных водах океана в специальных гидрокостюмах, становится все более востребованной формой активного туризма. Однако за последние месяцы были зафиксированы различные происшествия, которые поставили под сомнение надежность ряда операторов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Так, в декабре группа китайских и индийских туристов едва не оказалась в открытом море возле мурманского побережья. Их спасли местные рыбаки, испытывавшие поблизости новое судно.

«Есть люди, которые подумали, что достаточно просто купить костюм и потом давать объявления о том, что они какие-то услуги предлагают», — высказался инструктор по айс-флоатингу и туризму Павел Ермаков.

По его словам, отрасль нуждается в контроле и стандартах. Сам специалист организует экскурсии в безопасной бухте и лично контролирует каждую сессию.