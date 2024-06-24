Институт языкознания РАН: в России пока слабо развиты все разновидности лингвистических экспертиз

Директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в беседе с ИА НСН сообщил, что в нашей стране пока слабо развиты все разновидности лингвистических экспертиз.

По словам специалиста, каких-то общепринятых стандартов нет, но есть определенное количество людей, которые занимаются этой проблемой.

«Эксперт может распознать, где присутствует оскорбление, а что таковым не является», — сказал Кибрик.

Ранее СМИ писали, что в России музыканты все чаще стали заказывать экспертизу своих треков для проверки на возможные нарушения законодательства — ненормативную лексику, пропаганду наркотиков, экстремизм и так далее.

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