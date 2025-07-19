Инспекторы зафиксировали почти 18 тысяч нарушений на платных парковках Петербурга

За первую половину 2025 года сотрудники Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга зафиксировали около 18 тысяч автомобилей с невидимыми или отсутствующими номерными знаками на платных стоянках города. Об этом сообщила gazeta.spb .

Проверки проводились в четырех районах: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском. Было изъято 8,9 тысячи автомобилей без номерных знаков и девять тысяч машин с прикрытыми номерами.

Инспекторы также осмотрели около трех тысяч автомобилей, стоящих на местах для инвалидов. Оказалось, что более 700 из них не внесены в федеральный реестр, что расценивается как нарушение закона. Соответствующие данные были переданы в полицию.