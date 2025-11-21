Инспекторы Россельхознадзора изъяли 57 кг опасной продукции в кафе в Карелии

Специалисты Северного межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения в работе предприятий общественного питания в Карелии. За 10 месяцев было обнаружено множество нарушений, связанных с отсутствием ветеринарных документов и неправильным использованием системы «Меркурий». Об этом написал сайт karelinform.ru .

Например, в одном из кафе Петрозаводска инспекторы обнаружили мясо для шавермы и выпечки без сопроводительных документов, подтверждающих его происхождение и безопасность. Владелец заведения был оштрафован, но штраф не был оплачен вовремя, и материалы были переданы в суд.

В поселке Пряжа в кафе были найдены продукты без маркировки, а владелец не был зарегистрирован в системе «Меркурий». В холодильнике отсутствовали термометры, что нарушает санитарно-гигиенические нормы. В результате владельцу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.