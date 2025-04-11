Иностранок на сносях попросили не пускать в Россию рожать за чужой счет

Нилов: нужно перестать пускать в Россию иностранок на позднем сроке беременности

Сбор биометрии приезжих на государственной границе России необходимо масштабировать на все пункты пропуска, а также перестать пускать иностранок на позднем сроке беременности. Об этом «Парламентской газете» заявил депутат Ярослав Нилов.

«Надо подумать о запрете на въезд иностранок на поздних сроках беременности. Они приезжают рожать, пользуясь нашей медициной, не имея полисов. Нагрузка на бюджеты регионов и здравоохранение просто колоссальная», — сказал он.

Также Нилов подчеркнул, что к миграции нужно очень внимательно относиться из-за попыток проникновения в страну последователей радикального ислама.

«В местах лишения свободы уже были проявления экстремизма с их стороны», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут отказать в получении российского гражданства.