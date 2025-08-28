INMYROOM: сухая горчица поможет предотвратить образование плесени при консервации томатов

Конец августа — традиционное время для приготовления солений на зиму. Советами по грамотной консервации помидоров поделился канал INMYROOM , сообщил « 7Дней.ru ».

Так, для предотвращения плесени в банки добавляют ⅓ чайной ложки сухой горчицы. Чтобы сохранить цвет томатов, рекомендуется использовать кипяченую или фильтрованную воду для рассола. Уксус можно заменить лимонной кислотой (0,5 чайной ложки на литровую банку), что сделает вкус насыщеннее.

Как пояснили эксперты, вздутие крышек происходит из-за плохой мойки или недостаточной стерилизации. Чтобы рассол не помутнел, следует использовать только плотные, упругие плоды небольшого размера.