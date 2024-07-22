«Ингосстрах» и НАФИ: в среднем житель России тратит на дневные карманные расходы 801 рубль

Специалисты компании «Ингосстрах» и аналитического центра НАФИ провели опрос среди тысячи граждан РФ. Выяснилось, что в среднем россиянин тратит на карманные расходы в день 801 рубль, сообщил RT.

У жителя Москвы соответствующая сумма достигает 813 рублей, Петербурга — 826 рублей, других регионов — 786 рублей.

По данным экспертов, большинство (63%) выделяют карманные деньги на покупку продуктов для перекуса. Еще 43% используют эти средства для оплаты проезда на общественном транспорте.

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