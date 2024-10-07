Информагентство по рыболовству: перед Новым годом красная икра подорожает на 20%

Глава Информагентства по рыболовству Александр Савельев дал прогноз по изменению стоимости красной икры. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, в 2024-м существенно снизились объемы добычи.
«В прошлом году добыли 24 тысячи тонн красной икры, а в этом — лишь 8,5 тысячи тонн», — пояснил специалист.
Он заверил, что дефицита товара удастся избежать благодаря остаткам с прошлого года. Однако цена на деликатес увеличится. Перед новогодними праздниками красная икра подорожает на 20%, считает Савельев.
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