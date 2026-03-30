«Индекс Инвитро»: свыше трети россиян негативно оценивают свою фигуру

Более трети россиян (40%) оценивают свою фигуру негативно, а 14% выражают сильное недовольство своим внешним видом. Таковы результаты совместного опроса Группы «Ренессанс Страхование» и аналитического проекта «Индекс Инвитро», с которыми ознакомились «Известия» .

Лишь 45% опрошенных довольны своей фигурой: только 1,5% считают ее идеальной, каждый десятый — хорошей, а треть — удовлетворительной. При этом почти две трети участников опроса сообщили, что за последний год их вес увеличился.

Большинство опрошенных (81%) считает одной из главных причин набора веса неправильное питание, 80% — малоподвижный образ жизни, 61% — высокий уровень стресса. Несмотря на то что с лишним весом столкнулись 64%, лишь половина опрошенных принимает конкретные меры для похудения.

«Перед началом процесса похудения необходимо проконсультироваться с врачом, который поможет определить причину увеличения массы тела», — отметила врач-эндокринолог «Инвитро» Наталья Павлович.

Она подчеркнула важность сочетания рационального питания с активным образом жизни для успешного снижения веса. Среди тех, кто работает над фигурой, большинство (73%) выбирает диеты. В топ-3 также вошли спорт (59%) и подсчет калорий (34%). Однако только 41% опрошенных удалось добиться устойчивого результата.